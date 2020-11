Siena International Photo Awards: iscrizioni aperte per l’edizione 2021

Fotografi di tutto il mondo continuate a immaginare, c’è un futuro da raccontare. E’ questo l’invito con cui il Siena Awards guarda oltre il Covid-19 e lancia l’edizione 2021 del SIPA, Siena International Photo Awards, contest aperto a professionisti e appassionati delle arti visive di tutto il mondo. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 gennaio 2021 e per partecipare alle diverse categorie è possibile visitare il sito www.sienawards.com.

“Il 2020 è stato un anno segnato dall’emergenza e non potevamo immaginare l'inimmaginabile - spiega Luca Venturi, fondatore e art director del SIPA e del festival Siena Awards, di cui il contest fa parte - ma i fotografi che hanno partecipato alla nostra manifestazione non si sono fermati e hanno continuato a raccontare la bellezza che c’è nel mondo, l'angoscia di città deserte, la paura che si trasforma in speranza. Per la prima volta, il teatro di Siena che ogni anno ospitava la premiazione di fotografi in arrivo da tutto il mondo è rimasto vuoto ma guardiamo al futuro con fiducia e puntiamo, ancora una volta, sulla forza dell’immaginazione. Questa, insieme alla grande passione per la fotografia e per le altre arti visive, permetterà a coloro che parteciperanno al SIPA 2021 di continuare a raccontare attraverso le immagini temi di alto valore sociale e ambientale che ogni anno accompagnano la nostra manifestazione, superando l'ansia, l'isolamento e la solitudine che stanno segnando questo momento straordinario”.

Informazioni. Il SIPA, Siena International Photo Awards, giunto alla settima edizione, fa parte del festival Siena Awards ed è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel in coorganizzazione con il Comune di Siena, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Siena, della Regione Toscana e della Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Main Partner dell’evento sono Banca Mediolanum, Etruria Retail, Carrefour Market, Lumix, Siena Ambiente e la catena di negozi specializzati foto/video “Il Fotoamatore”. Partner tecnico è Rete Ivo, Internet Veloce Ovunque. Per essere sempre aggiornati sul SIPA 2021, è possibile seguire anche i canali social Facebook, sipacontest; Instagram, @sipacontest; Twitter, SIPAContest e YouTube, Siena International Photography.

