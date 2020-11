Sportelli amministrativi per i cittadini in dieci presidi territoriali dell’area pratese

Per le pratiche amministrative si può scegliere lo sportello più vicino a casa o alla sede di lavoro. I servizi rispondono sempre più ai bisogni dei cittadini in modo da offrire più opportunità, facilitare e snellire i percorsi, ridurre i tempi di attesa, migliorare la qualità delle prestazioni e rendere gli orari di apertura e chiusura più vicini alle esigenze dell’utenza. In dieci presidi territoriali dell’area pratese è dunque possibile effettuare attività amministrative di sportello.

Sedi e orari:

Casa della Salute Prato Centro Est, via Fra Bartolomeo,48 : da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 12

Centro Socio Sanitario Roberto Giovannini – via Cavour, 118 – Prato: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19, il sabato dalle 7.30 alle 13

Misericordia e Dolce - via Cavour 118 – Prato : da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19, il sabato dalle 7.30 alle 13

Sede Distrettuale Prato Nord - via Emilio Giubilei 16: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 13

Sede Distrettuale Prato Sud - via Roma 427: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 13

Sede Distrettuale di Montemurlo - via Milano 13/a: da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 13

Sede Distrettuale di Carmignano – via Francesco Redi 72: martedì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 13

Sede Distrettuale di Poggio a Caiano - via Giotto 1: lunedì, mercoledì e sabato dalle 7.30 alle 13

Sede Distrettuale di Vaiano - via Val di Bisenzio 205/d : martedì,giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 13

Casa della Salute di Vernio – via Luigi Becheroni angolo via caduti della Direttissima: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 7.30 alle 13

Le attività:

Prenotazioni visite ed esami diagnostici e disdette appuntamenti: è necessario presentarsi con la richiesta del medico di famiglia/pediatra o specialista e tessera sanitaria

Rilascio esenzioni ticket per patologia o reddito: è necessario presentarsi con un documento di identità

Attivazione tessera sanitaria e Fascicolo Sanitario Elettronico: è necessario presentarsi con un documento di identità

Ritiro referti: oltre che allo sportello i referti sono consegnati gratuitamente per posta ordinaria all’indirizzo indicato al momento della prestazione. Con la tessera sanitaria attiva il referto è visibile nel proprio fascicolo sanitario.

Scelta e revoca del medico o pediatra: occorre essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed avere la residenza.Presentarsi allo sportello con un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria. Se è delegato altra persona rispetto all’interessato, il delegato deve presentare oltre la delega ed il proprio documento di identità anche una copia del documento del delegante.

La scelta e revoca del medico può essere effettuata anche:

• inviando all’indirizzo anagrafesanitaria.prato@uslcentro.toscana.it il modulo compilato scaricabile dal sito www.uslcentro.toscana.it, nella sezione come fare per/scelta e cambio del medico di medicina generale con allegato la copia di un documento di identità valido

•Applicazione web fruibile tramite portale Open Toscana (servizi.toscana.it) della Regione Toscana su pc,tablet e smartphone. con questa modalità:

1) nella home page del portale, selezionare vedi tutti i servizi, successivamente il menu "In Evidenza" e scegliere come argomento "Salute"

2) dall'elenco che si apre nella nuova schermata, successivamente selezionare "Scelta medico"

•App SmartSST della Regione Toscana per smartphone e tablet, disponibile e scaricabile gratuitamente all’interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet

• Totem Punto SI disponibili sul territorio con tessera sanitaria attiva

Fonte: Ausl Toscana Centro