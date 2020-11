Buongiorno è da tempo che a Cucinare che bontà non c'è stata una ricetta di un primo piatto con la pasta, ma oggi ho dato una ricetta con un primo piatto molto speciale e per questo ringrazio Lina che mi ha mandato per mail la ricetta dei Tortiglioni alla carbonara di funghi e castagne.

Un primo piatto goloso molto ricco e nutriente, dal momento che è presente anche l'uovo, non è certo la classica carbonara che per i puristi è intoccabile cambiarla, è un piatto diverso condito con dei buoni funghi e voi potete scegliere quelli che vi piacciono di più. Nella ricetta ci sono i prataioli o gli champignon ma potrebbero essere anche dei funghi porcini.

Altro ingredienti autunnale sono le castagne, infatti bastano poche castagne se fate il piatto per quattro persone, se vi ritrovate con delle castagne in più fatte il giorno precedente potreste decidere di preparare questo delizioso primo piatto. Le castagne andranno a guarnire il piatto finale e potrete tagliarle a fettine o sbriciolarle.

Io mangio le caldarroste o le castagne lessate e dal momento che sono Toscana non manca nella mia dieta invernale il castagnaccio, per chi non abita in Toscana è un dolce realizzato con la sola farina di castagne e acqua, arrichito con pinoli, uva passa, noci e poi olio di oliva, rosmarino. Non ho mai pensato ad utilizzare le castagne per realizzare primi, secondi, dolci o zuppe con questo pregiato frutto. Per questo vi lascio due link dove potete curiosare tra ricette che spaziano dai primi ai secondi, alle zuppe fino ad arrivare ai dolci.

Tortiglioni alla carbonara di funghi e castagne

Ingredienti per 4 persone

360 gr di tortiglione (o altra pasta corta)

800 gr di funghi a scelta (ad esempio prataioli o champignon)

2 uova più due tuorli

80 gr di parmigiano e altro per la guarnizione

4 o 5 castagne cotte e pelate

1 spicchio di aglio

8 rametti di timo

Olio extravergine di oliva

Pepe

Preparazione:

Pulite i funghi e tagliateli in 2 o parti a seconda della grandezza in modo da ottenere dei pezzi più o meno uguali e metteteli in una capiente padella senza condimento. Spolverateli con un pizzico di sale, di pepe e aggiungete l’aglio leggermente schiacciato. Coprite con il coperchio e cuoceteli a fuoco medio finché inizieranno a rilasciare l’acqua di vegetazione. Scoprite la padella e lasciate asciugare il fondo quasi completamente. A questo punto unite 2 cucchiai d’olio e fate saltare i funghi per 5-6minuti, finché risulteranno ben dorati. Controllate di sale e levate dal fuoco. Portate a bollore una pentola d’acqua poco salata e poi aggiungete i tortiglioni. Mentre la pasta cuoce in una grande ciotola mettete le uova, il parmigiano grattugiato, abbondante pepe macinato al momento, un pizzico di sale e le foglie dei rametti di timo. Mescolate con cura fino ad ottenere una crema omogenea. Quindi stemperate leggermente versando pochissima acqua di cottura della pasta. Aggiungete i tortiglioni alle uova, scolandoli con la schiumarola (conservate l’acqua di cottura nella pentola) e mescolate vigorosamente. Unite i funghi, privati dell’aglio, e amalgamate bene. Se notate che sul fondo è rimasto dell’uovo liquido, ponete la ciotola con la pasta a bagnomaria nell’acqua ormai spenta della pasta e mescolate finché la salsa si sarà leggermente addensata. Al contrario se vi sembrasse un po’ asciutta, ammorbidite con poca acqua di cottura. Dopo avere distribuito i tortiglioni nei piatti aggiungete sopra le castagne tagliate a fettine e una spolverata di parmigiano e di pepe.

Lina

