A Siena piano di sostegno per il mondo dello spettacolo dal vivo 2020-21

Visto che il mondo della cultura, a causa dell’epidemia da Cov-Sars-2 e delle relative restrizioni imposte dai seguenti Dpcm, resta uno dei settori maggiormente colpiti e penalizzati, è stata approvata ieri dalla Giunta comunale, la proposta di un piano di sostegno, per la prima volta portato avanti dall’amministrazione comunale, al mondo dello spettacolo dal vivo nell’anno 2020-2021. L’importo totale sarà di 59mila Euro e supporterà tre distinti progetti.

L’erogazione di un contributo economico destinato a associazioni e compagnie professionali, con sede nel comune di Siena o contermini da almeno tre anni, che hanno da sostenere in questo periodo spese di gestione dove realizzare prove e produzioni e di personale organizzativo e tecnico.

A tali requisiti potrà essere corrisposto un contributo massimo di 1.500 Euro.

La creazione di un bando per tre residenze artistiche sperimentali, per l’anno 2020-2021, che siano compagnie professionali o associazioni divise nei tre settori dello spettacolo dal vivo, musica, prosa e danza. Per residenza artistica comunale si intende l’assegnazione dei Teatri comunali da utilizzare sulla base di un progetto che coinvolga il territorio. Il contributo di residenza sarà di 5mila Euro all’anno per compagnia/associazione con la possibilità di allestimento all’interno dei teatri per almeno 20 giorni.

Fa parte del piano di sostegno deliberato ieri dalla Giunta anche l’approvazione del progetto di formazione e informazione dell’Associazione culturale Smaskerando dal titolo Teatro Terra di Siena, che riguarderà le scuole secondarie di primo grado. Obiettivo del corso che si svolgerà in DAD tramite piattaforme e in presenza, sarà quello di avvicinare gli studenti, guidati dai propri docenti, a diversi linguaggi legati al mondo della cultura e dell’arte, privilegiando il mondo del teatro e dello spettacolo in genere.

Al termine del corso, che avrà la durata complessiva di 60 ore, saranno prodotti dai piccoli documentari da condividere nella pagine social dei Teatri di Siena.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa