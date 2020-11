'Azione', costituito il Comitato promotore della regione Toscana

"I difficili mesi di lavoro che ci aspettano e l'entusiasmo che si registra attorno all'esperienza di Azione, il partito fondato un anno fa da Carlo Calenda e Matteo Richetti, impongono di aprire a una fase di radicamento e organizzazione del partito sui territori della nostra regione.

In via transitoria, in attesa dello svolgimento del primo congresso fondativo di Azione, che si terrà non appena terminata l'emergenza (oggi congressi e meeting sono espressamente vietati da disposizioni normative), abbiamo ritenuto fondamentale costituire il comitato dei promotori Regionali della Toscana. Compito primo di questo organismo sarà un pieno coinvolgimento di tutti i Gruppi territoriali, di tutte le dieci province della Toscana e l'organizzazione del partito a livello provinciale e dell'attività politica sul territorio.

Sono stati individuati i primi livelli di responsabilità ai quali si aggiungeranno tutti coloro che vorranno impegnarsi in prima persona e supportare il partito in ogni sua attività, a partire dal prossimo tesseramento e dall'organizzazione di gruppi di lavoro stabili e coordinati. Questo il Comitato Promotore che da subito coinvolgerà ogni singolo territorio:

Coordinatore regionale: Marco Remaschi

− Coordinamento organizzativo: Giordano Ballini e Davide Vivaldi

− Responsabile Enti Locali: Iacopo Vespignani

− Responsabile Comunicazione: Michele Gentili

− Tesoriere/Procuratore: Alfredo Valerio

− Coordinamento Tavoli tematici: Giuseppe Bardi

Coordinamenti provinciali:

− Milena Brath (Firenze),

− Lucia Cherici (Arezzo),

− Francesco Grassi (Grosseto),

− Corrado Malacarne (Prato),

− Emiliano Paoletti (Lucca),

− Chiara Tognotti (Pisa),

− Iacopo Vespignani (Pistoia),

− Massimo Vitrani (Livorno),

Toscana, 19 Novembre 2020

− Davide Vivaldi (Siena),

− Giacomo Zucchelli (Massa Carrara)

A breve verranno inoltre strutturati i dipartimenti:

✓ Organizzazione

✓ enti locali

✓ comunicazione

✓ tavoli tematici regionali aperti alla partecipazione di tutti i cittadini della Toscana dove sono presenti già circa trenta gruppi di Azione.

Il comitato promotore avrà il compito di sviluppare e agevolare, su tutti i territori regionali, le attività che consentiranno ad Azione di partecipare in modo attivo ed influente alle prossime tornate elettorali, a partire dai tanti Comuni toscani che andranno al voto nel 2021."

Fonte: Ufficio Stampa