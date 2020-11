Coronavirus Toscana, 2.207 casi su 22mila tamponi

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 2.207 su un totale di 22.129 tamponi effettuati. A darne notizia è il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il bollettino della Regione che giunge solitamente dopo le ore 12. Quello segnalato oggi è un dato in crescita, ieri la quota è rimasta sotto i 2mila casi.

In merito il sindaco di Firenze Dario Nardella su SkyTg24: "Come Rt siamo partiti da 1,8, adesso stiamo andando verso 1,5, sappiamo che questo era il limite che ci faceva passare dall'arancione al rosso. Nelle ultime 24 ore in Toscana abbiamo 2207 nuovi positivi, 594 nell'area fiorentina: siamo un po' saliti rispetto a ieri, non possiamo dire che la curva si stia abbassando ma c'è una tendenza a una lieve diminuzione".

