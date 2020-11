Covid in Toscana, Giani: "Zona arancione per dicembre. Emergenza si è stabilizzata"

Zona arancione per al massimo la metà di dicembre. È "la prospettiva" inseguita da Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e resa pubblica in una diretta Facebook. Giani ha anche annunciato di aver inviato a Roma alcuni dati sulla Toscana che permettono di esprimere "cauto ottimismo".

"Stiamo andando verso una possibilità di riaccedere alla fascia arancione per i primi giorni di dicembre, o più verso la metà di dicembre ma l'importante è che questa prospettiva ci possa essere. I sacrifici che si stanno facendo stanno servendo per farci uscire da un'emergenza sanitaria che è stata molto forte nel mese di ottobre, quando in una settimana da 2.500 contagiati siamo saliti a 15.000, ma che poi si è progressivamente stabilizzata", ha detto il presidente che parla di "cauto ottimismo" e snocciola alcuni dati: "I ricoverati oggi sono 2.101, si procede con non più di 10-15 ricoveri in più ormai da due o tre giorni, il nostro sistema ospedaliero sta digerendo questa opportunità [...] per le terapie intensive noi siamo a 287 posti occupati, in Toscana complessivamente ne abbiamo 550, e il nostro tasso di occupazione è circa al 50%: abbiamo la possibilità quindi di fronteggiare la situazione, oggi sono stati solo cinque i nuovi ricoveri". Giani parla anche del tracciamento dei positivi: "Il lavoro dei 'tracciatori' a Firenze, Arezzo e Carrara sta innalzando il dato dal 37% che avevamo trasmesso per la settimana che iniziava il 1 novembre, e che poi aveva portato alla zona rossa: oggi noi abbiamo un livello di tracciamento del 90%".