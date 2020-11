Un verbale per lo svolgimento di attività di estetista vietata dal DPCM. L'hanno elevato oggi gli agenti del Reparto Tutela del consumatore al termine di un controllo in un salone di parrucchiere all'interno di un centro commerciale. Quando la pattuglia è arrivata era in corso un trattamento non consentito dalle disposizioni anticontagio. Per il titolare dell'attività è scattata la sanzione da 400 euro.