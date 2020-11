Furto in una ditta che distribuisce macchinari per studi dentistici a Pontassieve

Nel corso della notte, poco prima delle 5, i Carabinieri della Compagnia di Pontassieve sono intervenuti in via Colognolese, presso una ditta che distribuisce macchinari per studi dentistici, dove, poco prima, ignoti si sono introdotti da una grata della finestra di un ufficio al piano terra. I malviventi avevano asportato attrezzature varie, parte delle quali in esposizione, e i restanti già imballati all’interno del magazzino, per un valore di circa 225 mila euro. I rilievi sono stati eseguiti dalla Sezione Investigativa Scientifica del Reparto Operativo. Indagini in corso.