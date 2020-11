Lavori sulla sp106 Traversa di Limite

L’ Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, per effettuare lavori di installazione ponteggio per il rifacimento della facciata di un edificio sulla Sp 106 ‘Traversa di Limite’, ha disposto un senso unico alternato regolato da movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, al km 3+400 circa, nel comune di Capraia e Limite, dal 23 al 24 novembre 2020 con orario 9/16.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa