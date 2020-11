Prato, controlli antcovid: le fiamme gialle sanzionano kebabberia

La Guardia di Finanza con le altre Forze di Polizia esegue servizi finalizzati a verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di covid-19.

I Baschi Verdi del Gruppo di Prato hanno sorpreso una pizzeria-kebab di via Firenze ancora aperta alle ore 23.30, in violazione dei vigenti divieti che impongono la chiusura alle 22.00. Al titolare, di origine pakistana, è stata elevata una sanzione amministrativa.

Nel corso di un ulteriore intervento i Finanzieri hanno sottoposto a controllo un individuo che, appena sceso da un treno proveniente da Pistoia, si dirigeva dalla Stazione verso il centro città.

Dai successivi accertamenti è emerso che costui, un 25enne pregiudicato residente a Pistoia, era destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dalla locale Questura nel 2018, con il quale gli era intimato di non fare ritorno nel comune di Prato per la durata di tre anni.

Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per l’inosservanza del provvedimento amministrativo.

Fonte: Guardia di Finanza Comando Provinciale Prato