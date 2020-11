Progetto europeo 'City Minded': all'Università di Siena il primo workshop itinerante per la decarbonizzazione delle città

Sceglieranno un zona della città di Siena progettando soluzioni innovative per renderla sostenibile, smart e carbon neutral nel breve e medio periodo. Sarà questo l'impegno dei partecipanti al primo workshop itinerante per la decarbonizzazione delle città, organizzato dal progetto “City Minded”, finanziato dal programma europeo Erasmus+, di cui è partner l'Università di Siena.

Dal 23 al 27 novembre l'Ateneo organizzerà e ospiterà il primo di quattro incontri virtuali previsti dal progetto, che si propone sviluppare modalità di apprendimento innovative per lo studio delle città e delle soluzioni per renderle carbon neutral e sempre più a misura d’uomo.

All'evento di studio, progettazione e pianificazione parteciperanno un team di esperti e trenta studenti del Corso di laurea magistrale di Ecotossicologia e sostenibilità ambientale che saranno coinvolti in un processo di ‘learning by doing, oltre a docenti, amministratori locali e altri stakeholder.

Il progetto “City Minded”, coordinato dall'International Renewable Energy Agency (Irena), è finanziato dal programma Erasmus+, di cui l'Università di Siena è partner con il coordinamento scientifico del professor Simone Bastianoni del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente.

La presentazione finale delle soluzioni progettate, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Ue, si svolgerà nell’ambito di Bright, la Notte europea dei ricercatori.

Per altre informazioni sul progetto: www.ecodynamics.unisi.it/?p=2124, www.facebook.com/cityminded.eu, https://twitter.com/city_minded.

Fonte: Università di Siena