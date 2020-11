Consigliere Lega: "Rsa lager, gente lasciata morire". Chieste le dimissioni

Durante il Consiglio dell’Unione dei Comuni di mercoledì scorso, in cui si parlava dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sul territorio dell’Empolese Valdelsa, alcune frasi di Leonardo Pilastri (capogruppo della Lega) hanno suscitato una forte reazione per il loro contenuto. Di seguito il comunicato del gruppo consiliare Vivere Montaione.

In Consiglio è successo qualcosa di incredibilmente increscioso, di inaccettabile, di una gravità assoluta.

Il capogruppo della Lega, che non citiamo per nome perché non lo merita, durante il suo intervento ha testualmente detto (come è possibile ascoltare dalla registrazione della seduta disponibile anche sul profilo Facebook dell’Unione dei Comuni):

“…ma soprattutto è imploso in modo devastante il sistema delle RSA, decine di poveri anziani morti in strutture gestite in modo pazzesco, evidentemente pazzesco, dove il virus è scorrazzato a piacimento, DEI VERI E PROPRI LAGER, in cui i nostri poveri nonni, da cui non hanno nemmeno potuto fuggire….”

Inoltre in replica ad un intervento di un’altra consigliera che contestava questa sua assurda definizione delle RSA replicava (testuale):

“desideravo informare la Cioni che io ho usato LAGER nell’accezione prevista, che lei può trovare anche sulla Treccani, in modo figurativo, è un luogo di maltrattamenti, ma non sono stati maltrattati SONO STATI FATTI MORIRE. Io non so nella sua RSA se son tanto bravi, allora vadano a far lezione nella RSA di Montaione perché venti morti non sono accettabili…”.

Intanto, “l’accezione prevista dalla Treccani” per il termine LAGER è: “Campo d’internamento o di concentramento. In partic., campo di concentramento e di sterminio nel quale i nazisti, durante la seconda guerra mondiale, rinchiudevano soprattutto i detenuti per motivi politici o razziali, avviandoli poi quasi sempre alle camere a gas. In usi fig., luogo e condizione di emarginazione, di segregazione, di maltrattamenti”. Quindi il colto consigliere “in modo figurativo” voleva dire che Villa Serena di Montaione, cui fa esplicito riferimento, è “un vero e proprio” “luogo di emarginazione, di segregazione, di maltrattamenti”.

Ed ha poi integrato il suo pensiero al riguardo con una affermazione a nostro avviso ancor più grave, un’accusa di cui ci auguriamo dovrà rendere conto in un’aula giudiziaria, per dimostrarne la veridicità, dicendo: “non sono stati maltrattati SONO STATI FATTI MORIRE”.

Come Gruppo Consiliare di maggioranza del Comune di Montaione non possiamo tacere di fronte a simili vergognose e farneticanti affermazioni. La reputazione di Villa Serena e di tutti coloro che ci lavorano non può essere infangata con simili offensive e deliranti affermazioni. Specialmente da parte di qualcuno che crediamo MAI abbia messo piede a Villa Serena. Villa Serena, struttura di comprovata competenza nell’assistenza per anziani, fino al 2012 gestita dal Comune di Montaione, da oltre cinquanta anni non è una semplice RSA, è una parte integrante della comunità montaionese, che ante emergenza sanitaria ha accolto numerose e importanti attività ed eventi comunitari (sede della nostra Casa Salute, sede di numerose funzioni religiose, nel perimetro della RSA ci sono gli orti sociali e il fontanello della “acqua buona”, sede di numerose iniziative della nostra scuola, e cuore della mostra mercato del Tartufo Bianco, ecc.). Il legame della comunità montaionese con Villa Serena è unico e speciale e non facilmente comprensibile a chi non vive a Montaione.

Pertanto auspichiamo:

- Che il consigliere leghista si dimetta dal Consiglio dell’Unione;

- Che il suo gruppo politico prenda le distanze da queste assurde e inaccettabili affermazioni, con una ferma condanna delle stesse, così come anche tutti gli altri gruppi politici rappresentati nel Consiglio dell’Unione;

- Che l’Azienda USL Toscana Centro, cui inviamo questo comunicato, che dal 19 ottobre u.s. ha in carico i pazienti Covid di Villa Serena, di cui 25 ad oggi risultano deceduti, valuti se e come difendere la propria onorabilità.