Savino Del Bene in Trentino con l'obiettivo dei tre punti

La Serie A1 di pallavolo femminile è arrivata al giro di boa e domani la Savino Del Bene scenderà in campo per la tredicesima ed ultima giornata del girone d'andata. Dalle 17.30 le ragazze di Barbolini saranno impegnate nella sfida in casa della temibile neopromossa Delta Despar Trentino.

EX E PRECEDENTI

Non ci sono ex Trentino nelle fila della Savino Del Bene, mentre nel roster della Delta Despar è presente Giulia Melli, che ha difeso i colori della Savino Del Bene nel corso dell'edizione 2018 del Summer Tour.

Nessun precedente tra le due formazioni, che sabato pomeriggio si affronteranno per la prima volta assoluta.

LE PAROLE DI SRNA MARKOVIC

“Quello che viviamo è un periodo particolare tra Covid e allenamenti sospesi e ripresi. Ci dobbiamo abituare perché sarà così per tutti l’anno. Sia attraverso la gara con Brescia, sia con gli allenamenti di questa settimana abbiamo ripreso il ritmo. Con Trentino è una partita difficile, non ci regaleranno niente. Sono una squadra che lotta su di ogni punto. Noi dobbiamo concentrarci, giocare al massimo delle nostre possibilità e provare a portare a casa tre punti fondamentali”

LE AVVERSARIE

La Delta Despar Trentino, alla sua prima stagione in A1, si sta comportando egregiamente, anche se nelle ultime tre partite disputate è sempre andata al tappeto. La formazione trentina, guidata da coach Bertini, si trova comunque al settimo posto in classifica e fino ad oggi ha conquistato 13 punti: frutto di 4 vittorie e 4 sconfitte, di cui una al tie break. Effettuato il turno di riposo nella scorsa giornata, la formazione di Bertini dovrebbe tornare in campo con un 6+1 composto da Cumino al palleggio, Piani da opposto, Fondriest e Furlan come centrali, Melli e D'Odorico in banda e Moro da libero.

IN TV

La partita fra Delta Despar Trentino e Savino Del Bene Scandicci sarà visibile su LVF, il canale ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Fonte: Ufficio Stampa Pallavolo Scandicci Savino Del Bene ssdrl