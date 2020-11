Taglio alberi sulla Sp16, cambia la viabilità

L’ Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, per effettuare lavori urgenti di taglio alberature sulla Sp 16 'Chianti Valdarno', lungo il borro di Sant’Andrea per conto del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, ha stabilito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, la limitazione di velocità, a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata nell’area di cantiere, e la chiusura per brevi periodi, necessari al taglio e la rimozione delle piante, dal km 15+000 al km 15+500 circa, nel comune di Figline ed Incisa Valdarno, dal giorno 30 novembre al 6 dicembre 2020, con orario lavori 8/17.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa