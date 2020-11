Use Rosa accoglie Battipaglia, due punti fondamentali per la lotta salvezza

E' una gara importante, quella di domenica prossima, per la Scotti. Alle 18 al Pala Sammontana arriva infatti Battipaglia (arbitri Lupelli di Aprilia, Culmone di Bologna e Castellaneta di Bolzano), squadra che occupa l'ultimo posto in classifica a quota zero assieme a Vigarano. Anche se l'Use Rosa sta andando bene in questo campionato, l'obiettivo è la salvezza e quindi, proprio in quest'ottica, i due punti in palio sono fondamentali.

"A due settimane dalla partita di Bologna finalmente si rigioca - spiega coach Alessio Cioni - sarà così importante ritrovare il ritmo gara che a volte la sosta può far perdere. Noi veniamo dalla sconfitta di Bologna e quindi abbiamo voglia di riscatto. Battipaglia è una squadra che si inquadra difficilmente. Ha cambiato allenatore da poco passando da Giuseppe Piazza a Roberto Paciucci, con lui ha giocato solo una partita e quindi in questa sosta avrà lavorato per riorganizzarsi cambiando molto a livello tattico. Hanno inoltre due nuove, la play Moroni che è una giocatrice importante e con l'americana Danielle McCray che giocava a Schio e che quindi è di livello assoluto. Ci aspetta una gara difficile e piena di incognite che noi dovremo affrontare con la giusta mentalità".

"Per quanto ci riguarda - prosegue - Premasunac è rientrata dalla nazionale e quindi gli ultimi allenamenti li abbiamo fatti al completo mantenendone la buona qualità. Il gruppo si allena sempre forte e l'obiettivo è portare questa qualità anche in partita raggiungendo così una continuità di rendimento. Questo vuol dire che dobbiamo crescere e prima o poi, per forza, questo salto di qualità lo faremo. Secondo me ci siamo vicine e pronte a farlo".

Fonte: Use Basket Empoli