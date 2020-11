Zona Rossa, le info sul mercato a Scandicci

Nel rispetto delle misure anticovid fissate dall’ultimo Dpcm per le zone rosse, sabato 21 novembre 2020 (nel consueto orario 8-19) il mercato settimanale di Scandicci è organizzato in piazza Resistenza con la presenza dei soli 26 banchi alimentari, posizionati con opportuno distanziamento. Piazza Togliatti libera dai banchi resta disponibile per il parcheggio. “Garantiamo il mercato alimentare per lasciare ai cittadini la scelta tra più punti vendita in città per la spesa, e di conseguenza diminuire le occasioni di assembramento – dice l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Franceschi – in questo senso la possibilità di parcheggio in piazza Togliatti permette di ridurre al minimo gli spostamenti per raggiungere i banchi in piazza Resistenza. Il mercato viene organizzato grazie agli uffici del settore Commercio e alla Polizia Municipale nel rispetto di tutte le misure anticovid, con i banchi opportunamente distanziati e tutti gli accorgimenti per evitare gli assembramenti. I cittadini hanno sempre il dovere di rispettare l’obbligo di mascherine e i distanziamenti tra persone”.