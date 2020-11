Polemiche per l'albero di Natale a Viareggio, il sindaco lo farà smontare

Sarà un Natale senza albero quello a Viareggio, il tutto per le troppe polemiche. Ancora non era stato acceso ma sui social, l'albero di Natale posizionato in Passeggiata ha fatto discutere. Montato da pochi giorni, solo le prove delle luminarie accese avrebbero provocato sul web e per strada commenti, alcuni anche negativi, legati ad un Natale che non sarebbe da festeggiare a causa della pandemia. Per questo il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha annunciato su facebook questa sera che lunedì l'albero sarà smontato e rimosso.

Il primo cittadino, dando la notizia, ha riportato alcuni dei commenti che hanno accompagnato l'albero di Natale in Passeggiata, montato a cura di uno sponsor e in collaborazione con l'Amministrazione. "Ma che Natale è quest’anno? Era meglio un fallo l’albero", "Luci inutili nel buio del lockdown" o ancora "Era meglio un albero vero, O che vor dì un’affare di ferro così?"

Tra tutti i commenti contrari non sono mancati comunque quelli positivi, che hanno invitato il sindaco a ignorare le critiche. Nonostante l'incoraggiamento di alcuni la decisione di Del Ghingaro sembra essere stata presa: "Dopo questa grande soddisfazione espressa dai cittadini lunedì lo faccio smontare" ha dichiarato sul social. Nel mentre va avanti sul lungomare e in centro l'allestimento delle luci natalizie, queste finanziate direttamente dal Comune.