Auto abbandonata esplode a Montespertoli, sindaco Mugnaini: "Al lavoro per identificare gli autori del folle gesto"

Oggi un forte boato ha scosso i cittadini di Montespertoli. Come racconta tramite un post su facebook il sindaco Alessio Mugnaini, intorno alle 15.30 un auto è esplosa nel parcheggio dell'ex campo sportivo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La macchina, sempre come spiegato dal primo cittadino, era abbandonata e la polizia municipale aveva già avviato le procedure per la rimozione d'ufficio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

"Grazie ad alcune testimonianze degli abitanti e grazie alle telecamere nelle vie limitrofe si sa già molto di come sono andati i fatti e i Carabineri di Montespertoli sono al lavoro per identificare con precisione gli autori del gesto folle e pericoloso - continua il sindaco Mugnaini-. Per fortuna è andata bene e non ci sono stati feriti, solo diversi vetri rotti nelle case adiacenti".

In quanto al luogo, il sindaco prosegue nel post: "Questo luogo ha bisogno di essere riqualificato quanto prima, ora inizieranno i primi lavori per cambiare il volto di quest’area così centrale e determinante per lo sviluppo di Montespertoli. Abbiamo bisogno di bellezza anche per combattere questi gesti scellerati. Grazie ai Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento".