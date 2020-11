Bright 2020 online al Museo di Storia Naturale

"Per una comunità sostenibile" è il tema con cui il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa aderisce quest'anno a BRIGHT, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

Con un ricco programma di appuntamenti online dedicati ad adulti, bambini, famiglie e scuole, il Museo propone una riflessione sul tema della plastica e sul nostro rapporto con questo materiale, tanto presente nelle nostre vite quanto dannoso all'ambiente che ci circonda.

Il programma prevede una serie di incontri, della durata di un'ora, in diretta dalla Galleria dei cetacei del Museo, dove è allestita la mostra "La plastica e noi".

Gli incontri sono gratuiti e sono aperti ad un numero massimo di 15 partecipanti per ciascuna data (o di una classe per gli incontri dedicati alle scuole). Per chi si iscriverà agli incontri, il Museo offrirà un biglietto gratuito* che sarà valido a partire dalla riapertura del museo e fino al 31 dicembre 2021 (*biglietto famiglia, valido per l'ingresso di un adulto e un bambino).

All'interno del programma di BRIGHT, inoltre, si terrà il quarto incontro online del ciclo “A tu per tu con la plastica” organizzato in occasione della mostra “La plastica e noi”.

L'incontro si svolgerà mercoledì 25 novembre alle ore 17.00, in streaming sui canali facebook e Youtube del Museo (link alla diretta Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=W6FbGTXB3fA).

Interverrà Yuri Galletti (Istituto di Biofisica CNR, Pisa e Associazione Semi di Scienza), con una conferenza dal titolo: “Comunità sostenibili:

dalla teoria alla pratica”.

Programma degli incontri in diretta dalla mostra "La plastica e noi":

Lunedì 23 novembre, ore 18.00 - 19.00: incontro rivolto agli adulti Martedì 24 novembre, ore 15.00 - 16.00: incontro rivolto a bambini e ragazzi Giovedì 26 novembre, ore 15.00 - 16.00: incontro rivolto a bambini e ragazzi Venerdì 27 novembre, ore 10.00 - 11.00: incontro rivolto alle scuole Sabato 28 novembre, ore 10.00 - 11.00: incontro rivolto alle scuole

Informazioni e prenotazioni sul sito del Museo al link:

www.msn.unipi.it/it/eventi/bright-2020-la-plastica-e-noi/

Fonte: Ufficio Stampa