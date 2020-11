Buoni per acquisti nei negozi di vicinato, la proposta di Fdi-Centrodestra per Empoli

“Una mozione per impegnare l’amministrazione comunale in un’azione concreta per dare una mano a far ripartire il commercio, soprattutto quello di prossimità, il cosiddetto commercio di vicinato”.

Esordiscono così i consiglieri di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese, che hanno messo in discussione, per il prossimo consiglio comunale, un documento che, se approvato, introdurrebbe un fondo per l’adozione dei cosiddetti “buoni sotto casa”, ovvero dei voucher di un valore da stabilire, da spendere nei negozi di vicinato, che aggiungerebbero un ulteriore sconto all’acquisto.

“Un patto fra amministrazione comunale, commercianti e famiglie, per far ripartire l’economia locale e far rimanere liquidità immediata per le piccole imprese commerciali sul territorio comunale - spiegano i tre consiglieri - Un riconoscimento a tutte quelle attività che già nel primo lockdown, ma anche tuttora con la zona rossa, si sono rese subito disponibili con la consegna a domicilio, per diminuire sensibilmente la mobilità delle persone e sono state fondamentali per il rallentamento del virus”.

“Ben vengano le iniziative di promozione delle attività commerciali attraverso vetrine internet e promozione social da parte dei canali istituzionali comunali - concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese - ma ora serve un’auto in più, per rilanciare un commercio di prossimità messo sempre più in crisi dal grande commercio online”.

Fdi-Cdx per Empoli