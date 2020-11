Coronavirus, 240 nuovi casi nell'area Asl Toscana sud est: scende il numero dei positivi

Sono 240 i nuovi casi positivi nell'area Asl Toscana sud est, riferito dalle ore 14 del 20 novembre alle ore 14 del 21 novembre 2020.

I 240 nuovi casi sono così suddivisi: 114 in provincia di Arezzo, 58 in provincia di Siena e 65 in provincia di Grosseto. Sono 3 i casi rilevati Extra Usl. L'età media dei casi odierni si registra nella fascia di età tra i 50 e i 64 anni. Il numero dei nuovi positivi è diminuito in base al trend dell'ultima settimana: da domenica 11 novembre, in cui sono stati registrati 665 nuovi casi a oggi, sabato 21, il numero dei casi è sceso, toccando oggi il minimo raggiunto negli ultimi 6 giorni.

Numero di tamponi effettuati

Provincia di Arezzo 1580

Provincia di Siena 1079

Provincia di Grosseto 816

Persone Positive in carico

Provincia di Arezzo 3524

Provincia di Siena 1489

Provincia di Grosseto 1820

Di cui a domicilio

Provincia di Arezzo 3156

Provincia di Siena 1241

Provincia di Grosseto 1629

Numero di persone contatti stretti in quarantena

Provincia di Arezzo 4471

Provincia di Siena 3199

Provincia di Grosseto 3060

Persone Guarite

Provincia di Arezzo 105

Provincia di Siena 65

Provincia di Grosseto 51

Ricoveri, Posti letto occupati

Degenza Covid San Donato Arezzo 115

TI San Donato Arezzo 24

TI Nottola 6

Degenza Covid Misericordia Grosseto 69

TI Misericordia Grosseto 15

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Campagnatico 1

Castiglione Della Pescaia 3

Cinigiano 1

Follonica 7

Gavorrano 8

Grosseto 28

Magliano In Toscana 4

Manciano 4

Massa Marittima 1

Monte Argentario 1

Orbetello 2

Pitigliano 1

Roccastrada 2

Scansano 1

Semproniano 1

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa