Coronavirus, deceduto monsignor Ristori: per anni proposto di Santa Maria del Fiore

È deceduto oggi a Firenze, all'età di 89 anni, monsignor Paolo Ristori. Ai problemi di salute si è aggiunto il Covid, per il quale monsignor Ristori aveva trascorso alcuni giorni di degenza nella struttura sanitaria I Fraticini, rimodulata in questa fase per combattere l'emergenza sanitaria.

Ordinato sacerdote nel 1953, fu cappellano nella parrocchia di San Pietro a Monticelli per un anno e in seguito divenne segretario personale dell'Arcivescovo di Firenze, cardinale Ermenegildo Florit, per 22 anni fino al 1977. Nel 1973 era diventato Canonico della Cattedrale e nel 1983 vicario episcopale per Val di Pesa e Val d'Elsa.

Per molti anni è stato proposto della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, dal 1987 al 2009, poi arciprete del Capitolo Metropolitano. Infine si era ritirato al Convitto Ecclesiastico. I funerali saranno celebrati proprio nel Duomo di Firenze, Cattedrale presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, lunedì 23 novembre alle ore 10.