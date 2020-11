Difende un amico, lo aggrediscono in branco: 4 denunce tra cui 3 minorenni

Un ragazzo di 17 anni sarebbe stato picchiato da altri giovani, tra cui minorenni, per aver difeso un amico. Nella vicenda, successa a Bibbiena, risultano essere denunciati un maggiorenne e tre minori.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Bibbiena tutto è successo dopo una lite. In quell'occasione, dove sarebbe volato un pugno, il 17enne avrebbe preso le difese di un amico più piccolo e chiesto spiegazioni all'aggressore per il suo comportamento. Quest'ultimo, un 15enne, all'apparenza ha lasciato perdere ma la vicenda si è poi concentrata sui social fino al 17 ottobre.

In questa data, sempre secondo la ricostruzione dei militari, il 17enne si trovava a cena in un locale del centro di Bibbiena. Uscito in strada per salutare alcuni amici, sarebbe stato colpito al volto dal 15enne. Il ragazzo, rientrato nel locale per asciugarsi il volto dal sangue, quando è tornato fuori avrebbe trovato ad aspettarlo un gruppo di giovani del posto, che lo hanno attaccato. Il 17enne ha riportato dopo quell'episodio una frattura al naso e varie contusioni, con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini dei carabinieri hanno infine portato a denunciare all'autorità giudiziaria minorile ed ordinaria per lesioni aggravate 4 giovani tutti del territorio, un 15enne, un 16enne, un 17enne e un 18enne.