Giornata nazionale degli alberi, a Pisa 100 nuovi alberi per un bosco urbano dedicato ai nuovi nati

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra in tutta Italia oggi, sabato 21 novembre, l’Amministrazione Comunale di Pisa festeggia la giornata con la piantumazione di 100 nuovi alberi nell’area verde di via Maccatella a Cisanello. Le nuove piantumazioni, costituite da 7 diverse specie arboree (Acer Campestris, Cercis siliquastrum, Acer Pseudoplatanus, Celtis Australis, Fraxinus Ornus e Quercus Pubescens, Alnus Glutinosa), daranno vita ad un nuovo bosco urbano dedicato ai nuovi nati dell’anno 2019.

«Oggi piantiamo questi alberi del nuovo bosco urbano di via Maccatella - dichiara il Sindaco Michele Conti - come gesto simbolico che ha però una grande valenza per i bambini a cui il bosco è dedicato. Piantare un nuovo albero oggi significa garantire alle generazioni future una città più verde e meno inquinata, con aree in tutti i quartieri dove poter passeggiare e ritrovarsi. Ci stiamo impegnando per rendere Pisa sempre più verde e i numeri lo dimostrano: solo in quest’anno abbiamo piantumato 475 nuovi alberi in tutta la città, con particolare attenzione ai quartieri e al litorale. Nel quartiere di Cisanello stiamo portando avanti la realizzazione del Parco Urbano, che diventerà centrale per la riqualificazione del quartiere e abbiamo scelto adesso l’area di via Maccatella perché è strategica alla creazione di una connessione ecologica dal parco fluviale delle Piagge fino al parco urbano di Cisanello. Connessione che poi continuerà, con i prossimi investimenti nel verde, verso la campagna che si dispende fino alle colline, per creare una ricucitura verde che legherà insieme quartieri e aree periurbane».

«Come ogni anno - spiega l’assessore Raffaele Latrofa - il Comune di Pisa, in rispetto della legge “Un albero per ogni nato”, aderisce all’iniziativa realizzando un nuovo bosco urbano simbolicamente dedicato ai bambini nati nell’anno precedente e organizzando una giornata di festa con le famiglie: lo scorso anno è stato inaugurato il Bosco nel Parco di Cisanello e nel 2018 il Bosco nell’area verde di via Galluzzi. Quest’anno, vista l’emergenza sanitaria in atto, le 564 famiglie hanno comunque ricevuto la lettera inviata dal Comune dove si spiega la realizzazione del nuovo bosco dedicato ai nuovi nati, ma si rimanda a data da destinarsi la giornata di festa con le famiglie e i bambini. Qui nel quartiere di Cisanello, che è un quartiere di collegamento tra il centro città e la periferia, abbiamo realizzato già tre boschi urbani, piantando più di 300 alberi e stiamo realizzando nuovi parchi e aree verdi come il Parco urbano di Cisanello, quello di via Norvegia e questa area verde di via Maccatella, che si vanno ad aggiungere al parco fluviale delle Piagge e al Parco di Mau, a dimostrazione di quanta attenzione stiamo riponendo in questa area della città che è rimasta per molti anni trascurata. Stiamo portando avanti con determinazione la nostra missione di riportare il verde nei quartieri più periferici, per renderli più vivibili, belli e meno inquinati».

Nel 2020, oltre ai 100 alberi di via Macatella, sono stati effettuati interventi per il rinnovo del patrimonio arboreo cittadino attraverso la ripiantumazione, di 294 nuove piante in sostituzione di abbattimenti effettuati in diverse zone della città, tra cui via Caduti del Lavoro, viale delle Piagge, viale delle Cascine, via Tino da Camaino, parcheggio via Palermo, "Parco di Mau" (vicino alla biblioteca SMS), via Landi, via Michelangelo, via di Gagno, via Baldacci, via Bonanno, via N. Pisano, via Arnino, Viale del Tirreno. Alle sostituzioni di alberi malati o giunti a fine ciclo vita vanno aggiunte 81 nuove piante messe a dimora a Tirrenia nel parco adiacente piazza Belvedere, per un totale di 475 nuovi alberi.

I numeri del verde a Pisa. Le superfici a verde di Pisa si estendono su 13.230 ettari del territorio comunale, pari al 71% del totale del Comune (18.500 ettari), compreso il Parco di San Rossore. Oltre a questo, nel resto del territorio comunale ci sono 18.654 alberi, 14 ettari di giardini scolastici, 120 ettari di verde urbano fruibile (erano 75 nel 2008), curato dal Comune di Pisa grazie al Global Service affidato ad Euroambiente. Le superfici a parco attrezzato sono complessivamente pari a 34 ettari.

L’attività di manutenzione del patrimonio arboreo e del verde urbano dall’inizio del 2019 al 30 giugno del 2020 ha previsto la piantumazione complessiva di 703 alberi e di 564 nuovi arbusti, la potatura di 1.091 piante e la piantagione di 19.710 fioriture stagionali, suddivise in due anni. A questo si aggiungono le costanti operazioni di monitoraggio del patrimonio arboreo portate avanti in collaborazione con l’Università di Pisa: su 18.654 piante, sono state segnalate 2.100 piante con problematiche di alta priorità, che necessitano di interventi di potatura conservativa o di rimozione.

