Laura Lega diventa Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco: Alessandra Guidi è il nuovo prefetto di Firenze

Oggi il Consiglio dei ministri ha deliberato la destinazione del Prefetto di Firenze, Laura Lega, a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Nominata Alessandra Guidi, vice direttore della Pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, come Prefetto di Firenze.

Molti i messaggi di buon lavoro a Lega, Prefetto di Firenze dal luglio 2018, e di benvenuto a Guidi.

Sindaco Dario Nardella: "Due donne ai vertici per la nostra Firenze"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha espresso, tramite Twitter, il benvenuto a Guidi e i ringraziamenti a Laura Lega. "Benvenuta Alessandra Guidi, nuova Prefetta, donna di grande esperienza e sensibilità istituzionale. Grazie di cuore a Laura Lega che lascia un bellissimo ricordo del proprio lavoro e che andrà a dirigere il Dipartimento dei vigili del fuoco. Due donne ai vertici per la nostra Firenze".

Bigazzi, presidente Confindustria Firenze

Il presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi esprime al Prefetto Laura Lega le più vive felicitazioni degli imprenditori fiorentini per l’importante ruolo che andrà a ricoprire ringraziandola per l’impegno e il grande e proficuo lavoro che ha dedicato in questi anni al nostro territorio; un impegno che ha portato anche alla recente firma di un protocollo per semplificare i rapporti fra imprese e pubblica amministrazione.

Allo stesso tempo da il benvenuto al nuovo Prefetto Alessandra Guidi a cui assicura da subito la piena collaborazione di Confindustria Firenze.

Armentano e Perini: “Benvenuta alla prefetta Guidi, un sincero grazie a Laura Lega”

Alessandra Guidi, vice direttore generale della Pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è stata nominata prefetta di Firenze al posto di Laura Lega, che assume il ruolo di capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

“Un benvenuto alla prefetta Guidi, e un sincero grazie a Laura Lega per il lavoro svolto a Firenze. Ci mancheranno la sua competenza, la sua fermezza, il suo grande senso di appartenenza alle Istituzioni” hanno dichiarato Nicola Armentano, capogruppo PD a Palazzo Vecchio, e la vice capogruppo Letizia Perini.