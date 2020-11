Lega Toscana su dichiarazioni Pilastri: "Termine 'lager' inopportuno, il capogruppo si scusa"

Riceviamo e pubblichiamo una nota da Lega Toscana sulle dichiarazioni di Leonardo Pilastri (Qui la notizia).

"La Segreteria della Lega stigmatizza con forza le affermazioni del capogruppo in Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa Leonardo Pilastri sulla Rsa di Montaione. Si tratta di dichiarazioni espresse a titolo puramente personale e che non rispecchiano in alcun modo il pensiero del partito.

L'uso del termine “lager”, sebbene espresso in un contesto di viva dialettica politica, è stato terminologicamente deprecabile e inopportuno in assoluto: di ciò, il capogruppo Pilastri si scusa sinceramente.

La Lega desidera inoltre rinnovare la propria gratitudine a quanti operano nelle Rsa regionali in questo difficilissimo periodo, per il prezioso impegno e l'indefessa dedizione nella cura e salvaguardia dei nostri anziani”.

Leggi anche

"RSA come Lager", Forza Italia Montaione prende le distanze dall'affermazione di Pilastri

Maggioranza dell'Unione dei Comuni sulle affermazioni di Pilastri (Lega): "Rsa da tutelare, non da attaccare"