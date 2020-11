Natale a Livorno, altre 10 strade illuminate dal contributo dei commercianti

L'assessore al turismo e commercio Rocco Garufo e Adriano Tramonti, vicepresidente della Fondazione Lem, incaricata dal Comune di Livorno dell'organizzazione delle festività natalizie, hanno scritto una nota di ringraziamento rivolta ai commercianti livornesi, perché grazie al loro contributo volontario, la luminaria sarà estesa ad altre 10 zone della città.

Come comunicato nei giorni precedenti il Comune di Livorno decorerà tutta la città con la luminaria e i commercianti livornesi, nonostante il periodo di emergenza sanitaria molto difficile, hanno volontariamente contribuito, ognuno secondo le proprie possibilità, permettendo al Lem di estendere l'illuminazione, appunto, ad altre 10 zone cittadine.

Di seguito il testo della nota firmata da Rocco Garufo e Adriano Tramonti:

“Una risposta inaspettata, quella che i commercianti livornesi, hanno dato alla città e alla nostra Amministrazione. Pur in difficoltà hanno voluto partecipare in massa allo sforzo del comune, e questo ha permesso alla Fondazione Lem di ampliare di altre 10 unità le zone coinvolte dall'intervento. Ben 51 zone della città saranno illuminate da alberi, luminare e figure luminose. Un riconoscimento di cui siamo molto orgogliosi, in un 2020, funesto per il commercio, la città ha messo quante più risorse possibili per tenere a galla un tessuto lavorativo fondamentale.

Diminuzione della TARI, suolo pubblico gratuito, pagamento dell'imposta pubblicità slittata, abolizione imposta di soggiorno per l'anno corrente, riduzione tassa sui bus turistici e un bando ad integrazione dei contributi statali a favore dei canoni di locazione. Sinceramente speriamo che nessuno si sottragga dal dare il proprio contributo a rendere le festività un momento di ripresa per il commercio e in questo senso siamo molto orgogliosi del lavoro fatto da molte persone per la città, e dello sforzo per rendere le vie del centro e di tutte le nostre periferie pronte per un Natale sicuramente diverso, ma che non può essere affrontato con tristezza, semmai con la forza e la speranza di ripartire più forti.

Vogliamo ribadire che un contributo di solidarietà dato da tutti i commercianti, unito alle risorse del Comune, è un segnale di coesione del mondo del commercio in un momento molto difficile e una speranza per il rilancio della città.

Le zone aggiunte grazie al contributo dei commercianti livornesi sono:

via Roma, via Maggi, v.De Larderel, piazza dei Mille, via della Pina D'oro, Montenero, piazza San Marco/via Solferino, piazza Goldoni, via Della Libertà, via Del Fante”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa