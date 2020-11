Rinvenuto ordigno bellico inesploso nel cantiere della biblioteca di Empoli

Durante i lavori per il recupero della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, è stato ritrovato un ordigno inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale. La notizia è confermata dall'amministrazione comunale e dalle forze dell'ordine.

L'ordigno bellico, precisamente un proiettile da mortaio inesploso, sarebbe venuto alla luce nei giorni scorsi, durante alcune operazioni di scavo.

Lunedì mattina, 23 novembre, è programmata l'operazione per rimuovere e far brillare l'ordigno ed è atteso l'arrivo degli artificieri da Bologna per la messa in sicurezza dell'area del cantiere.