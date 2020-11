Polemiche per il progetto di una maestra contro gli stereotipi di genere, Nardini: "La scuola è il luogo dell'uguaglianza"

“È una vicenda che dimostra quanto sia difficile superare gli stereotipi e quanto il lavorare per questo susciti ancora paure e pregiudizi. Credo, invece, che sia assolutamente necessario continuare e potenziare l'impegno culturale in tale direzione, un impegno che parta proprio dalle giovani generazioni affinché possano essere educate e possano impegnarsi a realizzare una effettiva parità tra donne e uomini, la cui mancanza si traduce in disuguaglianze, discriminazioni, se non addirittura violenze. Per questo voglio esprimere la mia vicinanza e il mio sostegno all'insegnante della scuola elementare Marconi di Via Mayer a Firenze, bersaglio di offese inaccettabili, alla preside dell'istituto e all'assessora all'educazione del Comune di Firenze Sara Funaro”.

L’assessora a scuola formazione e politiche di genere, Alessandra Nardini, interviene così a proposito delle polemiche nate intorno ad alcune esperienze didattiche sul tema della differenza di genere all’interno della scuola fiorentina (Qui la notizia).

“L'elemento che trovo più confortante – prosegue - è che la netta maggioranza delle famiglie si sia esplicitamente schierata dalla parte dell'insegnante, difendendone l'operato e sostenendo l'importanza del contributo che la scuola può dare nell'educare al rispetto reciproco e all'uguaglianza e nel combattere retaggi culturali e stereotipi dannosissimi, che ancora oggi colpiscono negativamente milioni di vite, limitandone i diritti, colpendone la dignità, compromettendone la piena realizzazione. La scuola – conclude - può e deve essere il luogo dove si creano le basi affinché tutto questo non avvenga”.

