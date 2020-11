Tre uomini sono stati sorpresi, giovedì sera intorno alle 20, a parlare e bere seduti all'interno di un minimarket di Novoli. I tre non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento.

Scattate per tutti e tre e anche per la titolare dell'esercizio, una cittadina nigeriana, sanzioni da parte della polizia del commissariato di Rifredi. Gli agenti hanno poi disposto la chiusura provvisoria del locale per tre giorni.