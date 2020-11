Spesa e farmaci a domicilio a San Casciano: via al progetto "Noi Volontari"

Dalla spesa ai medicinali e tutto ciò che occorre alle persone fragili per avere un supporto concreto nella difficile fase dell’emergenza sanitaria. Sono i giovani volontari che mettono a disposizione qualche ora del proprio tempo a favore della comunità. Prende il via il servizio di consegna a domicilio che il Comune di San Casciano e le associazioni locali, la Festa del Volontariato sancascianese, la consulta dei Giovani, le Contrade sancascianesi e i Circoli, hanno messo in piedi per dare una mano agli anziani over 70 e alle persone che vivono sole o si trovano in condizioni precarie. I cittadini, studenti e lavoratori, che hanno già dato la propria adesione al progetto “Noi Volontari”, ispirata alla filosofia della banca del tempo, sono una settantina e saranno operativi ogni sabato per l’intera giornata.

“La nostra comunità ha dimostrato grande senso di responsabilità nei mesi critici della scorsa primavera e continua ad essere attenta e rispettosa delle misure di sicurezza anche in questo momento – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Elisabetta Masti – per affrontare questa nuova ondata di emergenza abbiamo ritenuto opportuno riattivare il servizio di spesa a domicilio e consegna farmaci in tutto il territorio comunale, comprese le frazioni. Il nostro obiettivo è andare incontro al bisogno laddove emerge. Ringraziamo tutti i volontari, risorsa preziosa della nostra comunità, e rilanciamo l’appello a chiunque voglia farne parte”.

Il servizio è rivolto a tutti coloro che risiedono nel territorio comunale di San Casciano Val di Pesa. Per accedere occorre ordinare la spesa contattando direttamente il negozio tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12, entro il venerdì alle ore 11,30. Saranno poi le botteghe ad attivare i volontari che provvederanno a consegnare la spesa a domicilio. La consegna avverrà per il momento solo nel giorno di sabato mattina o pomeriggio. I volontari avranno un cartellino di riconoscimento. Il pagamento avverrà al momento della consegna della spesa.

“Solo insieme, e facendo ognuno la propria parte nel rispetto puntuale delle limitazioni governative – conclude il sindaco Roberto Ciappi - potremmo combattere, contrastate e contenere la diffusione del Coronavirus”. Il Comune ha realizzato anche un video-appello che promuove i contenuti e le finalità del progetto, diffuso nel web e attraverso i canali social. Per aderire al progetto occorre contattare l’educatrice professionale Laura Dainelli: tel. 055 8256314, tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 9-12, e-mail noivolontari@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino