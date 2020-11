Ubriaco in un centro commerciale a Siena, viola normative della zona rossa: interviene la polizia

Ieri sera, dopo la segnalazione di una guardia giurata, la polizia di Siena è intervenuta nel Centro Commerciale 'Porta Siena', dove un uomo stava creando problemi ai gestori di un'attività. Il soggetto, un 56enne algerino domiciliato a Siena e con precedenti di polizia a carico, si sarebbe introdotto nei locali con una bottiglia in mano. L'uomo, sotto uso di alcol, stava molestando i presenti ostinandosi a non andarsene.

Gli agenti intervenuti sul posto, constatato lo stato di ubriachezza dell'uomo, hanno inoltre accertato che non avesse alcuna valida giustificazione per trovarsi in quel posto in base alle normative anti covid. Il 56enne è stato sanzionato e allontanato dalla zona.