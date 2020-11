Asl Sud Est, il bollettino dei casi

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 21 novembre alle ore 14 del 22 novembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 238 unità, di cui 51 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 594 tamponi. Le persone positive in carico, nella provincia di Grosseto, sono 1.793. Si registrano 54 guarigioni.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Nuovi casi Asl TSE 238 Provincia di Arezzo 126 Provincia di Siena 58 Provincia di Grosseto 51 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 17 19 30 22 25 13 Grosseto 10 8 9 16 3 5 Siena 7 14 13 13 4 7 Totale ASL TSE 34 41 52 51 32 25

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 16/11/20 Martedi 17/11/20 Mercoledì 18/11/20 Giovedì 19/11/20 Venerdì 20/11/20 Sabato 21/11/2020 Domenica 22/11/2020 Arezzo 172 100 98 159 161 114 126 Siena 117 83 70 60 78 58 58 Grosseto 131 86 66 62 115 65 51 Totale Asl Tse 433 277 241 289 359 237 235

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)

Comune Nuovi casi Capalbio 1 Castiglione Della Pescaia 1 Civitella Paganico 2 Follonica 8 Gavorrano 3 Grosseto 22 Monte Argentario 4 Orbetello 5 Roccastrada 4 Santa Fiora 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 112 TI San Donato Arezzo 23 TI Nottola 6 Degenza Covid Misericordia Grosseto 69 TI Misericordia Grosseto 14

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1290 Provincia di Siena 1057 Provincia di Grosseto 594

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 3408 Provincia di Siena 1444 Provincia di Grosseto 1793

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 3037 Provincia di Siena 1195 Provincia di Grosseto 1598

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4733 Provincia di Siena 2919 Provincia di Grosseto 3045

Persone Guarite Provincia di Arezzo 63 Provincia di Siena 45 Provincia di Grosseto 54

Persone Decedute Ospedale Misericordia Grosseto 0

Fonte: Asl Sud Est