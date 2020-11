Coronavirus Empoli e cuoio, 220 contagi e 3 decessi

Sono 971 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro e 30 decessi, alcuni dei quali non risalgono alle ultime 24 ore (17 in provincia di Firenze, 5 in provincia di Prato, 5 in provincia di Pistoia, 2 in provincia di Pisa, 1 fuori Regione) Di seguito il dettaglio dei nuovi casi.

Per quanto riguarda i decessi segnalati oggi un 86enne di Empoli è deceduto nella Rsa Villa Serena di Montaione, un 82enne di Montopoli è scomparso all'ospedale di Empoli, così come una 79enne di San Miniato. Non tutti risalgono alle ultime 24 ore.