Il pranzo della domenica per il personale sanitario, l'iniziativa a Careggi

Take Care Your Doc é iniziato da una settimana e ad oggi abbiamo già consegnato più di 600 pizze ai Reparti Covid19 degli ospedali di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Pesaro, Versilia, Garbagnate, Mantova, Pisa e Livorno.

L’entusiasmo della gente e di tanti amici che sostengono il nostro progetto solidale ci dà la carica per riuscire ad allargare ancora di più la rete di supporto al personale sanitario che ogni giorno combatte per guarire migliaia di pazienti dal Covid19.

Ci riempie di gioia vedere che i piccoli gesti che facciamo vengono apprezzati e per questo abbiamo deciso di far partire un’altra iniziativa che chiameremo “Il Pranzo della Domenica”.

Chi lavora in questi reparti fa orari quasi disumani e non conosce più la differenza tra giorno festivo e feriale e il pranzo in famiglia ormai da qualche mese per loro è un miraggio.

Noi vorremmo riuscire a regalare un pò dell’atmosfera del pranzo domenicale facendo arrivare in ospedale per tutto lo staff un vero e proprio “piatto forte” cucinato dai nostri chef dei ristoranti italiani famosi in tutto il mondo e punti di riferimento dei turisti che visitano il nostro Paese.

Partiremo Domenica 22 Novembre dall’Ospedale Careggi di Firenze grazie alla preziosa collaborazione del titolare del Ristorante Tito Baracca che preparerà 120 porzioni di bocconcini di pollo al curry con riso e verdure grigliate. A Firenze si proseguirà per altre 4 settimane fino a Natale ogni volta con una ricetta scelta dallo chef.

Domenica 29 Novembre “Il Pranzo della Domenica” arriverà anche all’Ospedale Niguarda di Milano grazie alla generosità dello chef siciliano Filippo La Mantia che, insieme al nostro testimonial Dj Ringo, delizierà il palato del personale medico del nosocomio milanese con il suo fantastico “Cous Cous al pesto di agrumi” accompagnato da un tipico cannolo siciliano. “Nel mio piccolo, sono onorato di contribuire alla nutrizione di persone che con il loro impegno quotidiano garantiscono la nostra salute” dichiara La Mantia.

Avvicinandoci al Natale il nostro obiettivo é riuscire a portare il pranzo in tanti altri ospedali. Per rendere tutto questo possibile potete sostenerci inviando una donazione tramite il sito www.takecareyourdoc.com.

La nostra iniziativa é patrocinata dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano (OMCeO) e dall’associazione no-profit Basket Medici Milano.

Per ulteriori info puoi contattarci via mail all’indirizzo info@takecareyourdoc.com.

Fonte: Ufficio Stampa