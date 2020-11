Incendio di un capannone a Montale, nessun ferito

Un capannone del settore prodotti tessili è andato a fuoco quest'oggi, domenica 22 novembre, in via Guido Rossa a Montale. Sul posto per l'incendio i vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di Montemurlo.

L'incendio ha coinvolto un macchinario presente all'interno della ditta interessata ed alcuni impianti tecnologici della stessa.

L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse al locale interessato dall'incendio e al capannone limitrofo adibito a magazzino. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto il funzionario di guardia del Comando insieme al personale del'Ufficio Polizia Giudiziaria. Le cause dell'evento sono in corso di accertamento.

Fonte: Ufficio Stampa