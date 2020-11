Orti urbani a Carmignano, l'opposizione lamenta ritardi a 2 anni dalla mozione

Abbiamo presentato un interrogazione a risposta scritta per sapere quale fosse la situazione per quanto riguarda gli orti urbani nel nostro comune.

Nei giorni scorsi, grazie ai social, abbiamo appreso che molti comuni (ben 62) hanno aderito al bando regionale “Centomila Orti in Toscana” che stanziava fino a 100.000 euro.

In data 23 aprile 2018 durante il consiglio Comunale viene approvata all unanimità la mozione “Sviluppo degli orti sociali-biologici comunali” ed ad oggi non è ancora partito il progetto nel nostro territorio.

“La giunta comunale sostiene e promuove, fin dalla nascita, il Biodistretto e quindi è ancora meno comprensibile ed accettabile che a distanza di oltre due anni e mezzo non sia stato preso in mano il progetto, soprattutto quando si poteva avere il diritto di aderire ad un bando e il tutto poteva incentivare la coltivazione biologica dei vari prodotti” spiegano i consiglieri comunali di opposizione Cristina Mazzuoli, Belinda Guazzini e Francesco Calugi.