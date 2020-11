Potere al Popolo: "A fianco dei circoli Arci per davvero"

Il tentativo di trasformare l’istituzione del fondo per il Terzo Settore in una vittoria in favore dei circoli ARCI da parte di esponenti del Pd è grottesca. Con una circolare del 27 ottobre scorso, infatti, il governo ha prodotto una grave discriminazione tra circoli sociali, culturali e ricreativi e attività commerciali, imponendo la chiusura indiscriminata dei primi, compresa la somministrazione pur nei limiti imposti alle altre attività.

Una scelta che di fatto ha costretto i circoli, protagonisti da sempre e negli ultimi mesi ancora di più di iniziative di solidarietà e sostegno alle proprie comunità di riferimento, a chiudere e a perdere ogni forma di autofinanziamento in un momento di crisi enorme per questo mondo.

La mobilitazione di soci e attivisti, referenti nazionali, regionali e locali ha raccolto l’adesione di migliaia e migliaia di persone. La decisione del governo (in parte mitigata in Toscana dall’ordinanza 109 del 13 novembre scorso) è stata di confermare questa discriminazione, con l’unica concessione di un fondo da 70 milioni inserito nel decreto Ristori Bis e rivolto a tutti i soggetti del Terzo Settore, cioè associazioni di volontariato, onlus e associazioni di promozione sociale. Ai circoli, insomma, arriveranno solo le briciole. E il Pd, per bocca di alcuni esponenti, esulta come se fosse una vittoria.

Gli attacchi da parte del cosiddetto centrosinistra a questi presidi sociali fondamentali non partono certo da ora e la riforma del Terzo Settore, che ha posto preoccupanti elementi di “privatizzazione” dell’associazionismo, ne è un esempio palese.

Noi ci associamo alle Case del Popolo e all’Arci nel chiedere rispetto per chi pratica la solidarietà, diffonde i valori della socialità e della difesa degli spazi comuni, crea legami nelle proprie comunità ed è vicino ai bisogni delle persone, specie delle fasce vulnerabili della popolazione.

Potere al Popolo Empolese Valdelsa