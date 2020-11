Volterra Capitale della Cultura, Petrucci (FdI) tende la mano

Riportiamo il testo del consigliere regionale Diego Petrucci (Fratelli d'Italia) con il quale giunge l'appoggio per portare Volterra a vincere tra le 10 candidature per la Capitale Italiana della Cultura 2022. Il post è indirizzato a Dario Danti, assessore alla cultura di Volterra e tra gli artefici del dossier per la candidatura.

Caro Dario Danti, Ti ho già fatto i complimenti per lo straordinario successo raggiunto con l’ammissione alla fase finale per essere Capitale Italiana della Cultura 2022. Pur restando l’amaro in bocca ed il dispiacere per l’esclusione di Pisa, sono molto felice per questo risultato, sia perché è motivo di pregio per tutto il nostro territorio, sia perché sono follemente innamorato di Volterra, sia perchè a Volterra in questi mesi sta venendo alla luce quella che è stata definita la scoperta del secolo, l'Anfiteatro Romano.

Approfitto, pertanto, di questo strumento (per così dire smart) per mettermi a disposizione, se potrò essere utile, Tua e Tuo tramite del Sindaco e di tutta la comunità Volterrana. Un abbraccio ed ancora complimenti! Anche IO SOSTENGO VOLTERRA