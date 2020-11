Covid-19, certificato di fine isolamento per posta elettronica: troppe richieste e mail bloccata

A pochi giorni dalla sua attivazione, avvenuta il 19 novembre scorso, il servizio per richiedere via mail il 'certificato di fine isolamento' dopo la quarantena per Covid-19 non sarebbe in grado di far fronte alle richieste. Sono in molti, infatti, a non riuscire a inviare la mail per ricevere il certificato dall'Asl Toscana Centro: la casella di posta non avrebbe più spazio disponibile e la mail 'rimbalza' indietro con il messaggio di errore «maildrop: maildir over quota».

Dall'Azienda sanitaria si fa sapere che a ieri su oltre 1700 richieste si era riuscito ad evaderne 700, ma oggi il sistema sarebbe andato in tilt a causa di oltre 5600 richieste che hanno creato un sovraccarico nel sistema informatico. L'Asl si sta mettendo all'opera per ampliare la capacità di ricezione.