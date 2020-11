Fondazione Caript, prosegue il rinnovo del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale della Fondazione, organo di indirizzo dell’ente, è composto da ventiquattro membri, dodici di provenienza interna e altrettanti di provenienza esterna all’ente.

Nello scorso mese di ottobre la Fondazione ha attivato il procedimento per la designazione, da parte dei competenti soggetti esterni, di dieci componenti dello stesso Consiglio che verranno in scadenza nel prossimo mese di dicembre. Fra questi, due consiglieri sono già stati designati dalle associazioni di volontariato aventi sede nel territorio della provincia di Pistoia. Nell’assemblea di venerdì 13 novembre scorso sono stati eletti i signori Mauro Farnocchia e Massimiliano Pieroni, entrambi già membri del Consiglio e nominati per il loro secondo mandato consecutivo.

Sia per i soggetti sopracitati che per i rimanenti otto componenti, designati rispettivamente dal Presidente della Provincia, dai Vescovi di Pistoia e di Pescia e dai Sindaci dei Comuni del territorio provinciale, il 3 dicembre prossimo il Consiglio Generale provvederà alle verifiche di spettanza del Consiglio stesso e li nominerà Consiglieri per il quinquennio 2020-2025.

I nuovi consiglieri generali entreranno in carica il 12 dicembre 2020.

Fonte: Ufficio Stampa