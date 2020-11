NavigArte 2020: gran finale con Asmed/Balletto di Sardegna

NavigArte 2020 chiude i battenti con il doppio spettacolo della Compagnia Asmed/Balletto di Sardegna che venerdì 27 novembre va in scena alle 20:30 con “Satura…Si” e alle 21:30 con “Welcome TU Italy” due spettacoli molto originali e interessanti firmati da Luca Castellano e Sara Pischedda. Satura…Si (ore 20.30) è uno spettacolo che vuole rispecchiare e al contempo indagare la società odierna, assuefatta dai media e, più in generale, dalla tecnologia. Una tecnologia fatta di televisione, di smartphone, di social network che sembrano dettare legge sulla nostra quotidianità, una tecnologia che ci condiziona, che influenza i nostri rapporti e il nostro modo di agire, che ci omologa. Welcome TU Italy (ore 21.30) si concentra sulla visione che lo straniero ha del nostro Paese, sui luoghi comuni, sulle tradizioni, su quello che in qualche modo, nel bene o nel male, ci ha reso i più popolari, derisi ma anche apprezzati dal resto del mondo. La performance nasce come un viaggio nel tempo e nello spazio ed è un lavoro coreografico dinamico ed allegro, che vuole descrivere quello che di prezioso c'è in uno Stato e nelle persone che lo vivono. Il pubblico ha un ruolo fondamentale: è lo sguardo che in un susseguirsi di emozioni e di situazioni tipiche italiane, ne rivaluta l'importanza e la bellezza. “Siamo felici di essere riusciti a realizzare la decima edizione del festival nonostante il Covid – ha detto Flavia Bucciero direttrice artistica di NavigArte – la nuova modalità on line di fruizione degli spettacoli ci ha permesso di raggiungere tante persone anche se chi fa danza non vede l’ora di tornare a performare dal vivo, con il pubblico in sala. Per il nostro settore questo è un momento storico senza precedenti, ma non investire sull’arte in una situazione così precaria, sarebbe un errore. NavigArte è andata avanti anche per questo per essere un grido di resistenza degli artisti che non vogliono smettere di vivere della propria arte”.Sarà possibile vedere tutti gli spettacoli attraverso piattaforma Zoom (link disponibili sulla pagina Facebook del festival Navig arte – Movimentoinactor). NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar” è promosso da Movimentoinactor e Con.Cor.D.A in partenariato e diretto da Flavia Bucciero, sostenuto da RegioneToscana, Fondazione Pisa, UniCoopFi-Sezione Soci Coop Pisa.

Fonte: Ufficio Stampa