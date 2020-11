Sant'Andrea d'Artista online a Montespertoli

L'edizione 2020 di "Sant'Andrea d'Artista" vedrà la donazione di un'opera del montespertolese Simone Armelani, artista conosciuto da molti che realizza pezzi unici di arte contemporanea con il tema del "ciuco" come filo conduttore.

L'opera, intitolata "L'Asino", sarà esposta nel corridoio al primo piano del Palazzo Comunale.

Lunedì 30 Novembre alle ore 11.00 si svolgerà quindi la cerimonia di donazione alla sola presenza del Sindaco, dell'artista e del Parroco di S.Andrea a Montespertoli.

La breve cerimonia sarà trasmessa online sulla pagina Facebook del Comune di Montespertoli.

Alle ore 17.30, come da tradizione, saranno accese le luci natalizie dell'albero di natale in Piazza del Popolo, un evento simbolico che dà il via al periodo natalizio che anche quest'anno seppur in tono minore vuole dare un segno di speranza.

E alle ore 18.00 sarà celebrata presso la Chiesa di S.Andrea la S.Messa Solenne nel rispetto delle norme anti-covid. La celebrazione sarà trasmessa anche sul Canale Youtube della parrocchia.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa