Soldi per le luci natalizie convertiti in buoni spesa a Vecchiano

“Complimenti al sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori che, consapevole delle difficoltà che in questo momento affliggono i piccoli esercizi commerciali di vicinato e anche tante famiglie, ha deciso insieme alla sua giunta di convertire le spese per le luminarie natalizie in buoni spesa spendibili presso i negozi del territorio comunale”. A parlare è Laura Grassi, presidente Monti Pisani di Confesercenti Toscana Nord, che con queste parole esprime pieno sostegno alla scelta dell’amministrazione vecchianese. “In un periodo ancora di profonda emergenza, per i commercianti e per le famiglie, a nostro avviso non è affatto vergognoso che una amministrazione – dice ancora Laura Grassi – pensi ad un diverso impiego delle risorse previste per l’illuminazione natalizia. In questo caso il Comune non ha deciso un semplice taglio di questo investimento, ma un utilizzo che unisca le esigenze delle famiglie e al tempo stesso del commercio locale. I buoni spesa, infatti, saranno utilizzabili nei negozi di vicinato del territorio”. La conclusione della presidente Monti Pisani. “Ancora una volta l’amministrazione vecchianese, dal sindaco Angori all’assessore Biondi, confermano la loro grande attenzione nei confronti del piccolo commercio. Da parte nostra troverà sempre la collaborazione attiva, come dimostrano i progetti dello Sportello Impresa due volte al mese in Comune e quell Da.Tur. per l'analisi dei flussi turistici”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord