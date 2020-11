Spesa a domicilio a Vinci, servizio attivato con Porte Aperte Onlus

Un ulteriore supporto alle persone in isolamento domiciliare e alle fasce più deboli della popolazione in questa fase di emergenza sanitaria.

L'Amministrazione comunale di Vinci, infatti, ha attivato in collaborazione con l'associazione Porte Aperte onlus il progetto “Stai a casa: la spesa la facciamo noi”: in sostanza, i volontari dell'associazione consegneranno a domicilio generi di prima necessità.

Il progetto si rivolge in particolare alle persone anziane, sole o in difficoltà. La spesa sarà consegnata direttamente presso l'abitazione dei richiedenti. I volontari non entreranno in casa e, dietro presentazione dello scontrino, riceveranno il rimborso della spesa effettuata.

I numeri da contattare telefonicamente per prenotare la spesa sono: 366 2354353 338 9137170 Gli orari per telefonare sono: dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa