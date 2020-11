Aspettando Bright, un pre-evento per i più piccoli e le famiglie

Per chi vuole conoscere la scienza divertendosi l’appuntamento è giovedì 26 novembre con i Mini talks per maxi scienziati, organizzati dall’Università di Firenze come pre-evento di Bright-Night 2020, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori, in collaborazione con Festival delle Scoperte e Biblioteca delle Oblate.

Le mini conferenze sono dedicate ai bambini dai 6 ai 12 anni e alle loro famiglie. Dalle ore 9.30 in poi, i giovani scienziati potranno partecipare ai tre tre storytelling interattivi intitolati “La Natura si presenta”, “Piccoli e bizzarri animali per l’ambiente”, “All’interno della vita”

Per partecipare ai mini talks, che saranno trasmessi su Zoom, è necessario prenotarsi a segreteria@festivalscoperte.it o telefonando al numero 370 368 2807. Le registrazioni degli incontri resteranno visibili anche nei giorni successivi online e sui canali Youtube di Università di Firenze e Festival delle Scoperte.

Le informazioni dettagliate sono su www.unifi.it/bright-night dove è disponibile il programma completo delle iniziative Unifi per la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana, che avrà il suo cuore venerdì 27 e sabato 28 novembre.

Fonte: Ufficio stampa