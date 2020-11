Frigo per i vaccini, Giurlani propone il Mercato dei Fiori di Pescia

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha scritto una lettera al governatore della Toscana Eugenio Giani per avanzare la candidatura del Mefit, il mercato dei fiori e delle piante di Pescia, per ospitare e stoccare le migliaia di dosi di vaccino anti-covid 19 che saranno distribuite ai toscani nei prossimi mesi.

“Il Mefit mi pare l’ideale per ragioni logistiche e tecniche - spiega Giurlani - e noi saremmo felici di offrire il nostro contributo. È la piazza coperta più grande d’Europa, con il suo ettaro, ha nel piano interrato decine di frigoriferi

che attualmente ospitano piante e fiori ma che possono senza difficoltà ospitare le dosi di vaccino, è facilmente raggiungibile dai mezzi anche pesanti e si trova vicino a una direttrice autostradale di primaria importanza. Dal punto di vista logistico è una piattaforma di distribuzione come poche altre in Europa e quindi potrebbe essere utilissima in questa fase. Tutto senza ostacolare, specialmente nel periodo invernale, l’attività dei floricoltori e di chi utilizza normalmente la struttura”.

Fonte: Comune di Pescia