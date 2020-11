Seconda distribuzione mascherine a Montespertoli in drive through

L'Amministrazione Comunale ha deciso di organizzare una nuova mattinata di consegna delle mascherine fornite dalla Regione Toscana: sabato 28 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, in modalità drive through in quattro punti diversi del territorio.

La consegna sarà effettuata solo a chi non ha già ritirato le mascherine nella giornata del 14 Novembre e sarà solamente per chi raggiunge il punto di consegna con un mezzo di trasporto.

Per il ritiro è opportuno che si presenti massimo una persona a nucleo familiare dotata di propria carta d'identità e tessera sanitaria di ogni componente della famiglia.

I punti di consegna sono i seguenti:

PARCHEGGIO ZONA SPORTIVA "MOLINO DEL PONTE": per abitanti di Anselmo, Baccaiano, Fezzana e Capoluogo compresi Gigliola, Tresanti, Vicchio e Lungagnana;

SAN QUIRICO: parcheggio Via della Chiesa c/o campo sportivo per abitanti di San Quirico, Poppiano, La Ripa, Fornacette, Ghisone, Polvereto, Il Pino, Lucardo, Trecento, Barberinuzzo, Montalbino, San Pancrazio, Lucignano, Montagnana e Montegufoni;

MARTIGNANA: Via Tevere per abitanti di Martignana, Botinaccio e Ortimino.