A Pistoia un corso per i cuochi del futuro

Cescot Pistoia organizza un corso di qualifica per operatore della ristorazione, denominato “Coccio”, ovvero “perCOrso per i CuoChI del futurO”, per addetti all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e preparazione pasti. Il percorso è completamente gratuito poiché finanziato con risorse del Por Fse 2014/2020 di Garanzia giovani ed è realizzato in partenariato con Ipsscs Einaudi di Pistoia e Saperi aperti società cooperativa.

Il corso è riservato a 15 giovani di età inferiore ai 18 anni che non lavorano, fuoriusciti dal sistema scolastico.

La figura in uscita dal corso opererà nel settore della ristorazione sia di media e grande distribuzione (mense aziendali, scolastiche, ospedaliere, alberghi e grandi ristoranti) che in contesti di piccole dimensioni (trattorie e pizzerie).

Il corso ha la durata di 2100 ore di cui 620 di aula, 650 di laboratorio, 30 di accompagnamento e 800 di alternanza scuola-lavoro e si realizzerà a partire da gennaio 2021 nella sede Cescot Pistoia (via Galvani 17), nei laboratori della scuola di cucina “Cotto ad arte” in via Foscolo, 43/45 a Montecatini e da Saperi aperti in via Antonelli a Pistoia.

Le domande devono essere presentate entro il 14 dicembre (info 0573.927727, cescotpistoia@confesercenti.pistoia.it.

Fonte: Ufficio Stampa